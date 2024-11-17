Фриц о недавних матчах с Синнером: «На US Open я просто пытался выжить, а на итоговом турнире уже не было игры в одни ворота»

Тэйлор Фриц сравнил два недавних матча против Янника Синнера.

Он уступил итальянцу в финале US Open (3:6, 4:6, 5:7) и на групповом этапе итогового турнира (4:6, 4:6).

Сегодня они встретятся в финале итогового.

– Если вспомнить финал US Open, чему вы научились в плане тенниса и контроля эмоций? Вы сказали, что играть против Янника было неудобно.

– Здесь условия сильно отличаются о тех, что на US Open. В интервью после нашего матча здесь я сказал, что на US Open я пытался держаться в игре благодаря подаче, выживать, выигрывать очки за счет мощных ударов или его ошибок. Не самые стабильные способы зарабатывать очки. Я просто пытался выжить.

В нашем матче здесь я чувствовал себя иначе. Мне было намного комфортнее на задней линии. В том матче у меня были шансы. У меня были шансы сделать брейк в обоих сетах. У него было столько же шансов, и он ими воспользовался. В решающие моменты матча группового этапа он сыграл лучше меня.

Но здесь уже не было игры в одни ворота, как на US Open. Было ощущение, что идет равная борьба – не только до счета 4:4. Как я уже сказал, он лучше сыграл в решающие моменты. Он лучший игрок в мире. Он играет очень уверенно. Именно этого стоит от него него ожидать – качественной игры в решающие моменты.

Я многое улучшил в своей игре. На US Open мне больше всего помешало то, что я просто не очень хорошо играл. Я не очень хорошо подавал. Если я плохо подаю, то остальная игра тоже начинает разваливаться.