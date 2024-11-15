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Рублев сохранит шансы на полуфинал итогового, только если обыграет Рууда в двух сетах

Андрей Рублев на итоговом должен обыграть Каспера Рууда в двух сетах в матче группового этапа, чтобы выйти в полуфинал. При этом россиянин не может отдать норвежцу больше 6 геймов, но если будет тай-брейк или 7:5 в одном из сетов – не больше 7.

Карлос Алькарас проиграл Александру Звереву и потерял шансы на выход из группы.

Опубликовано: Алёна Майорова
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