Рублев сохранит шансы на полуфинал итогового, только если обыграет Рууда в двух сетах
Андрей Рублев на итоговом должен обыграть Каспера Рууда в двух сетах в матче группового этапа, чтобы выйти в полуфинал. При этом россиянин не может отдать норвежцу больше 6 геймов, но если будет тай-брейк или 7:5 в одном из сетов – не больше 7.
Карлос Алькарас проиграл Александру Звереву и потерял шансы на выход из группы.
Опубликовано: Алёна Майорова
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