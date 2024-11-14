Глава ATP хотел бы вернуть 5-сетовый формат финалов «Мастерсов»: «Я обсуждал это с Федерером на Кубке Лэйвера»
Глава ATP хотел бы вернуть пятисетовый формат финалов «Мастерсов».
«Я обсуждал это с Федерером на Кубке Лэйвера: величайшие матчи в нашем виде спорта были сыграны в пятисетовом формате. Можно ли вернуть его в финалы «Мастерсов»? Да, решение за нами. Это произойдет не прямо сейчас, но нельзя, чтобы через 30 лет никто не помнил самые важные матчи в нашем виде спорта.
У тенниса миллиард зрителей, но в медиа он монетизируется лишь на 1,3%. Спрос есть, но не хватает коммерческого потенциала для его повышения. Хотя теннис и продолжительность матчей прекрасны и так», – сказал Андреа Гауденци.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Ladal17
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