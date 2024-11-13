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Алькарас после победы над Рублевым на итоговом: «Вероятно, я заболею за день до нашего следующего матча»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Андреем Рублевым на итоговом.

Испанец победил со счетом 6:3, 7:6(8).

– Можно ли считать, что вы подстроили свою игру под состояние?

– Да, абсолютно точно. Матч против Каспера [Рууда] был очень для меня трудным. Я плохо себя чувствовал. Я должен был играть лучше, чувствуя себя при этом так же, как и в матче с Каспером. Сегодня у меня было почти такое же самочувствие – может, чуть лучше, но не сильно.

– У вас теперь статистика 12:4 против игроков из топ-10.

– Сколько?

– 12:4.

– Это немного поднимет мою уверенность (улыбается).

– Почему вы так хорошо играете против лучших теннисистов? 

– Я просто концентрируюсь на том, чтобы играть хорошо. Конечно, когда играешь против топ-игроков, понимаешь, что надо показывать лучший теннис, иначе проиграешь. Это сильно помогает.

Перед матчами с ними надо понимать, какую игру ты выбираешь, какие удары будешь бить. Вот и все.

В теннисе очень важна психологическая игра – то, как говоришь сам с собой перед матчами. Когда у меня в встреча против топ-игрока, я повторяю себе, что я лучше, я буду играть в свой лучший теннис и выложусь на полную, чтобы победить его.

– Николас Харри всегда играет с тейпом на носу. Вы будете носить его только какой-то короткий период или думаете, что он останется с вами? Насколько трудно вам дышать? И что вы вдыхали во время смены сторон?

– Да, я знаю что Харри клеит его. Сегодня он мне очень помог, я дышал намного лучше.

Не знаю, буду ли я носить его часто (улыбается). На следующий матч я его точно приклею. И на тренировку. С ним чувствую себя лучше и могу восстановиться между розыгрышами.

Та штука, которую я вдыхал во время смены сторон, тоже для того, чтобы чуть лучше дышать. Она сильно помогает мне восстановить дыхание.

– В прошлый раз, когда вы играли против Андрея в Мадриде, он болел и вы уступили. В это раз вы болели и выиграли. Можете ли вы объяснить чувство, когда играешь, болея?

– Я не знаю. Вероятно, я заболею за день до нашего следующего матча (смеется).

В Мадриде он хорошо провел весь турнир, несмотря на то, что болел. Как я и сказал, это не должно быть оправданием. Надо играть на максимум, даже если болеешь. Сегодня я так делал. Топ-игроки стараются отлично играть, даже если им плохо.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Алькараса
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