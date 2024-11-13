Рублев проиграл на итоговом 6-й матч подряд – ожившему Алькарасу

В матче Андрея Рублева и Карлоса Алькараса на втором групповом этапе итогового турнира ATP каждому для сохранения реалистичных шансов на полуфинал была необходима победа. Она досталась чемпиону «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» – 6:3, 7:6.

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Матч получился довольно рутинным. Алькарас, как и надеялся после поражения от Каспера Рууда , чувствовал себя гораздо лучше, несмотря на болезнь – помогли то ли антибиотики, которые он принимает еще с прошлой недели, то ли отмененная вчера тренировка, то ли облегчающая дыхание полоска на носу .

Рублев же шансами, которые ему предоставлял соперник, не воспользовался и первый сет проиграл одним неудачным геймом на подаче. Во втором, впрочем, Андрей держал себя и свою подачу в руках, а на последовавшем тай-брейке даже имел сетболы. Но кончилось все так же, как во многих матчах Рублева с топами – отрезки равной игры чередовались с важными моментами, которые у россиянина забирал соперник.

Как раз в рамках этой динамики Рублев проиграл на итоговом шестой матч и 12-й сет подряд – с тех пор, как в позапрошлом году единственный раз вышел на турнире из группы. Шансы на повторение результата у него остаются, но минимальные и только при условии, что в вечернем матче Александр Зверев обыграет Каспера Рууда.

Алькарас же в 12-й раз в 2024-м обыграл соперника из топ-10 (больше только у Янника Синнера – 14) и одержал 53-ю победу. Также 21-летний испанец стал самым молодым игроком после Ллейтона Хьюитта, 20 раз обыгравшим соперников из топ-10 на харде. После матча Карлос сказал, что сам не ожидал так хорошо сыграть и что у него были заготовлены планы B и C, но они не потребовались, потому что сработал план A.

В это уже трудно поверить, но на итоговом турнире Алькарас выступает всего второй раз. За повторение прошлогоднего результата – полуфинала – он поборется в последнем матче группы против Александра Зверева, в этом месяце сместившего его со второй строчки рейтинга.

Что нужно Медведеву, чтобы выйти в 1/2 итогового?

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Clive Brunskill