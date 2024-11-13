Рублев проиграл на итоговом 6-й матч подряд – ожившему Алькарасу
В матче Андрея Рублева и Карлоса Алькараса на втором групповом этапе итогового турнира ATP каждому для сохранения реалистичных шансов на полуфинал была необходима победа. Она досталась чемпиону «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» – 6:3, 7:6.
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Матч получился довольно рутинным. Алькарас, как и надеялся после поражения от Каспера Рууда, чувствовал себя гораздо лучше, несмотря на болезнь – помогли то ли антибиотики, которые он принимает еще с прошлой недели, то ли отмененная вчера тренировка, то ли облегчающая дыхание полоска на носу.
Рублев же шансами, которые ему предоставлял соперник, не воспользовался и первый сет проиграл одним неудачным геймом на подаче. Во втором, впрочем, Андрей держал себя и свою подачу в руках, а на последовавшем тай-брейке даже имел сетболы. Но кончилось все так же, как во многих матчах Рублева с топами – отрезки равной игры чередовались с важными моментами, которые у россиянина забирал соперник.
Как раз в рамках этой динамики Рублев проиграл на итоговом шестой матч и 12-й сет подряд – с тех пор, как в позапрошлом году единственный раз вышел на турнире из группы. Шансы на повторение результата у него остаются, но минимальные и только при условии, что в вечернем матче Александр Зверев обыграет Каспера Рууда.
Алькарас же в 12-й раз в 2024-м обыграл соперника из топ-10 (больше только у Янника Синнера – 14) и одержал 53-ю победу. Также 21-летний испанец стал самым молодым игроком после Ллейтона Хьюитта, 20 раз обыгравшим соперников из топ-10 на харде. После матча Карлос сказал, что сам не ожидал так хорошо сыграть и что у него были заготовлены планы B и C, но они не потребовались, потому что сработал план A.
В это уже трудно поверить, но на итоговом турнире Алькарас выступает всего второй раз. За повторение прошлогоднего результата – полуфинала – он поборется в последнем матче группы против Александра Зверева, в этом месяце сместившего его со второй строчки рейтинга.
Что нужно Медведеву, чтобы выйти в 1/2 итогового?
Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Clive Brunskill
Напишите лучше, сколько раз он себя ударил, спорил с судьей, плакал может быть навзрыд в свою бесформенную одежду? А то темы для обсуждения никакой, все буднично.
Ни при каких обстоятельствах НИКОГДА он не выйдет из группы!
Такие турниры нужно иметь играть. Восьмёрка особый турнир.
Нет проходных игр, все соперники из верхней восьмёрки-девятки.
И турнир проводится в самом конце года, когда накопились усталость и травмы.