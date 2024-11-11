Рейтинг ATP. Рублев стал №8, Шаповалов поднялся на 22 строчки, Бонзи вернулся в топ-100
Андрей Рублев обошел Алекса де Минаура в обновленном рейтинге ATP.
Чемпион Белграда Денис Шаповалов приблизился к возвращению в топ-50.
Положение на 11 ноября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11330
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7715
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7210
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5230
|5 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|4300
|6 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|5210
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3855
|8 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3720
|9 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3745
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3350
|13 (11)
|Хольгер Руне (Дания)
|3025
|14 (14)
|Юго Эмбер (Франция)
|2765
|19 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2410
|28 (31)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1660
|50 (57)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|1119
|56 (78)
|Денис Шаповалов (Канада)
|981
|60 (60)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|923
|68 (54)
|Адриан Маннарино (Франция)
|779
|78 (124)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|730
|85 (75)
|Павел Котов (Россия)
|665
|107 (132)
|Кеи Нисикори (Япония)
|578
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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