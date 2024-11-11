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Рейтинг ATP. Рублев стал №8, Шаповалов поднялся на 22 строчки, Бонзи вернулся в топ-100

Андрей Рублев обошел Алекса де Минаура в обновленном рейтинге ATP.

Чемпион Белграда Денис Шаповалов приблизился к возвращению в топ-50.

PIF ATP Rankings

Положение на 11 ноября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7715
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7210
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5230
5 (6) Тэйлор Фриц (США) 4300
6 (5) Новак Джокович (Сербия) 5210
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3855
8 (9) Андрей Рублев (Россия) 3720
9 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3745
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3350
13 (11) Хольгер Руне (Дания) 3025
14 (14) Юго Эмбер (Франция) 2765
19 (19) Карен Хачанов (Россия) 2410
28 (31) Иржи Лехечка (Чехия) 1660
50 (57) Кэмерон Норри (Великобритания) 1119
56 (78) Денис Шаповалов (Канада) 981
60 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 923
68 (54) Адриан Маннарино (Франция) 779
78 (124) Бенжамен Бонзи (Франция) 730
85 (75) Павел Котов (Россия) 665
107 (132) Кеи Нисикори (Япония) 578

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Опубликовал: Кирилл Куценко
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