Алькарас о настрое на итоговый: «В прошлом году концовка была сложной – я не мог показать максимум»
Карлос Алькарас рассказал о настрое на итоговый турнир ATP.
«В прошлом году концовка была сложной – я не мог показать максимум. Последние два матча на итоговом получились хорошими, но до этого два-три турнира получились не очень. Я понял, что в этом году нужно что-то менять – и я это сделал.
Я приехал на итоговый с немного другой подготовкой. В прошлом году я не очень хорошо начал, а сейчас постараюсь показать хороший теннис. Я очень мотивирован».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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