Алькарас о настрое на итоговый: «В прошлом году концовка была сложной – я не мог показать максимум»

Карлос Алькарас рассказал о настрое на итоговый турнир ATP.

«В прошлом году концовка была сложной – я не мог показать максимум. Последние два матча на итоговом получились хорошими, но до этого два-три турнира получились не очень. Я понял, что в этом году нужно что-то менять – и я это сделал.

Я приехал на итоговый с немного другой подготовкой. В прошлом году я не очень хорошо начал, а сейчас постараюсь показать хороший теннис. Я очень мотивирован».