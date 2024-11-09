Гауфф о том, что взяла у Соболенко реванш за Ухань: «Там я просто так отдала 21 очко двойными ошибками»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Ариной Соболенко в 1/2 итогового.

Американка взяла реванш за матч в Ухане, где она упустила сет и брейк, допустив 21 двойную ошибку.

«Я знала, что много работала над подачей. Там я просто так отдала 21 очко. Знала, что если сокращу эту цифру вполовину, у меня будет больше шансов. В целом я хорошо выступила.

Арина – отличная теннисистка, но я понимала, что если буду хорошо играть и подавать, у меня будет хороший шанс. И когда я вышла на корт и почувствовала подачу, у меня появилась вера, что я могу победить».