Гауфф о том, что взяла у Соболенко реванш за Ухань: «Там я просто так отдала 21 очко двойными ошибками»
Коко Гауфф прокомментировала победу над Ариной Соболенко в 1/2 итогового.
Американка взяла реванш за матч в Ухане, где она упустила сет и брейк, допустив 21 двойную ошибку.
«Я знала, что много работала над подачей. Там я просто так отдала 21 очко. Знала, что если сокращу эту цифру вполовину, у меня будет больше шансов. В целом я хорошо выступила.
Арина – отличная теннисистка, но я понимала, что если буду хорошо играть и подавать, у меня будет хороший шанс. И когда я вышла на корт и почувствовала подачу, у меня появилась вера, что я могу победить».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
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