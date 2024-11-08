Мец (ATP). 1/2 финала. Норри сыграет с Муте, Микельсен – с Бонзи

Кэмерон Норри встретятся с Корентеном Муте в 1/2 финала в Меце.

Сетка турнира здесь . Moselle Open Мец, Франция 3 – 9 ноября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Крытые корты, хард Полуфинал