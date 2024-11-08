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Мец (ATP). 1/2 финала. Норри сыграет с Муте, Микельсен – с Бонзи

Кэмерон Норри встретятся с Корентеном Муте в 1/2 финала в Меце.

Сетка турнира здесь.

Moselle Open

Мец, Франция

3 – 9 ноября 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Крытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoATP
logoMoselle Open
Бенжамен Бонзи
logoКорентен Муте
logoКэмерон Норри
logoАлекс Микельсен
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