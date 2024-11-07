Крейчикова о выходе в полуфинал итогового: «В этом сезоне было много взлетов и падений. Я очень собой горжусь»
Барбора Крейчикова поделилась эмоциями после выхода в 1/2 итогового турнира.
Она обыграла Коко Гауфф (7:5, 6:4) и вышла из группы с первого места. Теперь она поборется с Циньвэнь Чжэн.
– Весь ваш сезон был непредсказуем, словно история Золушки. Вы выиграли «Уимблдон». Теперь вы вышли в полуфинал здесь, хотя отобрались последней. Насколько вы собой гордитесь?
– Трудно сказать. Как вы сказали, было много взлетов и падений. Победа на «Уимблдоне» – это, безусловно, высшая точка моей карьеры. Отобраться на итоговый и выйти в полуфинал – это было невозможно представить до турнира. Я очень собой горжусь. Очень жду новых вызовов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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