Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур снялся с турнира в Белграде.

В основной сетке австралийца заменит лаки-лузер Дуе Айдукович. Во втором круге он сыграет с победителем матча между Стэном Вавринкой и Ласло Дьере .

Сегодня де Минаур квалифицировался на итоговый турнир после отказа Новака Джоковича .