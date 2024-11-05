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Де Минаур снялся с турнира в Белграде

Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур снялся с турнира в Белграде.

В основной сетке австралийца заменит лаки-лузер Дуе Айдукович. Во втором круге он сыграет с победителем матча между Стэном Вавринкой и Ласло Дьере.

Сегодня де Минаур квалифицировался на итоговый турнир после отказа Новака Джоковича.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EntryLists
logoНовак Джокович
logoATP
logoАлекс де Минаур
Belgrade Open
Дуе Айдукович
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