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Цзюцзян (WTA). Финал. Голубич сыграет со Шрамковой

Виктория Голубич и Ребекка Шрамкова поборются за титул в Цзюцзяне.

Сетка турнира здесь.

Jiangxi Open

Цзюцзян, Китай

28 октября – 3 ноября 2024

WTA 250

Призовой фонд – $267 082

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoWTA
logoВиктория Голубич
logoJiangxi Open
Ребекка Шрамкова
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