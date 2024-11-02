Хачанов о том, что второй раз за неделю сыграет в Париже с французом: «Просто прошу зрителей вести себя чуть более уважительно, если возможно»

Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Париже.

В пятницу он обыграл Григора Димитрова – 6:2, 6:3.

– Я хорошо начал на задней линии, старался с самого начала на него давить. Мне удалось сделать брейк уже в первом гейме, а потом я заметил, что он не очень хорошо себя чувствует, не на 100%. Но он вышел играть, я это уважаю. Здорово, что он закончил матч, в том числе и для зрителей.

Но в то же время он боролся, и я подумал, что раз он борется, то я должен показывать максимум, потому что он по-прежнему в игре, старается мощно пробивать. И я рад, что прошел дальше, я понимал, что веду, а он не очень хорошо себя чувствует.

– Как вы оцениваете свою игру? Потому что сейчас кажется, что вам все легко удается.

– Если честно, я просто стараюсь об этом не думать. Когда почувствуешь ритм, наберешь ход, хочется и дальше наслаждаться этим моментом и играть так же, как играешь, только подстраиваясь под следующего соперника, слегка меняя тактику, но при этом играть с той же энергией, верой, энтузиазмом и удовольствием.

– Не могу не спросить о полуфинале [против Юго Эмбера]. Вы здесь популярны, вы бывший чемпион, но на этой неделе уже играли с одним французом. Завтра будет еще напряженнее. Чего вы ожидаете?

– Конечно, но это нормально. Когда кто-то играет дома, он заряжен, и трибуны за него. Он француз, местный игрок. Я просто прошу зрителей вести себя чуть более уважительно, скажем так, если возможно (улыбается) . Посмотрим завтра.