17-летняя Корнеева и 21-летняя Полина Кудерметова впервые вышли в полуфинал турнира WTA

Алина Корнеева и Полина Кудерметова стали полуфиналистками турнира WTA в Мериде.

17-летняя Корнеева разгромила Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:1.

21-летняя Кудерметова победила Нину Стоянович – 5:7, 6:4, 6:3. На старте второго сета россиянка дважды уступала с брейком, но сразу отыгрывалась.

Корнеева и Кудерметова обе впервые вышли в полуфинал турнира WTA. Теперь Корнеева поборется с Зейнеп Сенмез, а Кудерметова – с Энн Ли.

В понедельник Корнеева вернется в топ-200, а Кудерметова дебютирует в топ-120.