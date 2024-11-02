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  • 17-летняя Корнеева и 21-летняя Полина Кудерметова впервые вышли в полуфинал турнира WTA
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17-летняя Корнеева и 21-летняя Полина Кудерметова впервые вышли в полуфинал турнира WTA

Алина Корнеева и Полина Кудерметова стали полуфиналистками турнира WTA в Мериде.

17-летняя Корнеева разгромила Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:1.

21-летняя Кудерметова победила Нину Стоянович – 5:7, 6:4, 6:3. На старте второго сета россиянка дважды уступала с брейком, но сразу отыгрывалась.

Корнеева и Кудерметова обе впервые вышли в полуфинал турнира WTA. Теперь Корнеева поборется с Зейнеп Сенмез, а Кудерметова – с Энн Ли.

В понедельник Корнеева вернется в топ-200, а Кудерметова дебютирует в топ-120.

Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoСара Соррибес-Тормо
logoНина Стоянович
Полина Кудерметова
logoАлина Корнеева
Mérida Open Akron
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