17-летняя Корнеева и 21-летняя Полина Кудерметова впервые вышли в полуфинал турнира WTA
Алина Корнеева и Полина Кудерметова стали полуфиналистками турнира WTA в Мериде.
17-летняя Корнеева разгромила Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:1.
21-летняя Кудерметова победила Нину Стоянович – 5:7, 6:4, 6:3. На старте второго сета россиянка дважды уступала с брейком, но сразу отыгрывалась.
Корнеева и Кудерметова обе впервые вышли в полуфинал турнира WTA. Теперь Корнеева поборется с Зейнеп Сенмез, а Кудерметова – с Энн Ли.
В понедельник Корнеева вернется в топ-200, а Кудерметова дебютирует в топ-120.
Опубликовала: Любовь Энина
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