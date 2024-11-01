17-летняя Корнеева впервые вышла в четвертьфинал WTA

254-я ракетка мира Алина Корнеева обыграла Анну Блинкову во втором круге в Мериде (7:5, 6:2).

17-летняя россиянка, пропустившая семь месяцев сезона из-за травмы запястья, впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA .

Корнеева – чемпионка двух юниорских «Больших шлемов» и итогового в Чэнду.

Теперь она поборется с Сарой Соррибес-Тормо .