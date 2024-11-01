17-летняя Корнеева впервые вышла в четвертьфинал WTA
254-я ракетка мира Алина Корнеева обыграла Анну Блинкову во втором круге в Мериде (7:5, 6:2).
17-летняя россиянка, пропустившая семь месяцев сезона из-за травмы запястья, впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA.
Корнеева – чемпионка двух юниорских «Больших шлемов» и итогового в Чэнду.
Теперь она поборется с Сарой Соррибес-Тормо.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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