Эмбер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
18-я ракетка мира Юго Эмбер обыграл №28 Джордана Томпсона в четвертьфинале в Париже – 6:2, 7:6(4). Во второй партии он отыграл подачу на сет.
26-летний Эмбер впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее он трижды останавливался в четвертьфинале (Париж-2020, Шанхай-2023, Монте-Карло-2024).
Эмбер – первый француз в полуфинале парижского «Мастерса» с 2017 года, когда до этой стадии дошел Жюльен Беннето.
За место в финале он сыграет с Кареном Хачановым или Григором Димитровым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
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