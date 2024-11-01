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Эмбер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

18-я ракетка мира Юго Эмбер обыграл №28 Джордана Томпсона в четвертьфинале в Париже – 6:2, 7:6(4). Во второй партии он отыграл подачу на сет.

26-летний Эмбер впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее он трижды останавливался в четвертьфинале (Париж-2020, Шанхай-2023, Монте-Карло-2024).

Эмбер – первый француз в полуфинале парижского «Мастерса» с 2017 года, когда до этой стадии дошел Жюльен Беннето.

За место в финале он сыграет с Кареном Хачановым или Григором Димитровым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
logoЖюльен Беннето
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoДжордан Томпсон
logoЮго Эмбер
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