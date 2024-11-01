Алькарас о раннем вылете с «Мастерса» в Париже: «Очень сложно играть в таких условиях. Не ожидал, что будет такой быстрый корт»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Юго Эмбера на «Мастерсе» в Париже.

Он уступил французу 1:6, 6:3, 5:7 и не смог выйти в четвертьфинал.

– Думаю, я мог бы сыграть лучше, это очевидно. Но по той игре, что удалось показать, я отдал максимум и боролся до последнего очка.

Я поздравляю Юго. Он сыграл на очень высоком уровне. Он так здорово бил по мячу, просто потрясающе.

Каждый раз, когда я с ним играю, чувствую, что он прибавляет. Он невероятно играет в принципе, а в Париже тем более.

Так что поздравляю и желаю ему удачи.

– Карлитос, есть ли что-то, что вас очень удивило в своей игре?

– Ну, не сказал бы. Очень сложно играть в таких условиях. Я изо всех сил старался адаптироваться под этот корт, под эту скорость. Я думал, что условия здесь хорошо подходят моей игре, но это не так.

Тяжело против таких соперников, как Юго, которые не дают войти в ритм. В каждый удар он вкладывается на 100%, бьет очень плоско. Поэтому я не смог показать хороший теннис.

Я тренировался дома, но не ожидал, что здесь будет такой быстрый корт. Так что я не был удивлен своим уровнем, но все остальное меня удивило.