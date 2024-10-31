Фис после ошибки судьи на вышке: «Я тебе с первого гейма говорил, что ты просто ужасен! Давай, соберись немного»

Артур Фис поспорил с судьей на вышке на «Мастерсе» в Париже.

Это произошло в третьем круге против Александра Зверева.

При счете 1:2, 15:30 в решающем сете Фис подал, и линейный промолчал, но судья на вышке Мануэль Мессина объявил, что мяч ушел в аут. Француз взял повтор, и оказалось, что мяч попал в квадрат.

Мессина сказал: «Ты прав, я ошибся. Я посмотрел на отметку и перепутал. Я ошибся». Фис спросил: «Как ты мог перепутать?».

Фис еще раз подал первым мячом, и Зверев не принял. Счет стал 30:30.

В итоге француз проиграл гейм и после этого накричал на судью: «Ты просто ужасен. Невероятно! Я тебе с первого гейма говорил, что ты просто ужасен! И ты продолжаешь творить такое. Давай, чувак, соберись немного».

Фис проиграл матч 4:6, 6:3, 3:6.