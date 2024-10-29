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Бывший игрок топ-20 Чон прошел круг на «Челленджере» впервые с 2019 года

Экс-19-я ракетка мира Хен Чон обыграл Чон Юн Сона на старте «Челленджера» в Сеуле – 7:5, 6:3.

28-летний Чон прошел круг на «Челленджерах» впервые с августа-2019. На этой неделе он занимает 1473-ю строчку рейтинга ATP.

Корейца с 2020 года беспокоит травма спины. Последний раз он играл на турнирах ATP в конце сезона-2019.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ATPChallenger
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Чон Юн Сон
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