Бывший игрок топ-20 Чон прошел круг на «Челленджере» впервые с 2019 года
Экс-19-я ракетка мира Хен Чон обыграл Чон Юн Сона на старте «Челленджера» в Сеуле – 7:5, 6:3.
28-летний Чон прошел круг на «Челленджерах» впервые с августа-2019. На этой неделе он занимает 1473-ю строчку рейтинга ATP.
Корейца с 2020 года беспокоит травма спины. Последний раз он играл на турнирах ATP в конце сезона-2019.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ATPChallenger
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