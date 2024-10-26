Берреттини больше не работает с Ройгом
Маттео Берреттини больше не работает с тренером Франсиско Ройгом.
Итальянец начал сотрудничать с бывшим тренером Рафаэля Надаля в декабре 2023-го. Под его руководством он вернулся в топ-50 и выиграл три титула в этом сезоне.
«Хотел бы сообщить, что Франсиско Роиг и я решили прекратить наши профессиональные отношения.
Я могу только поблагодарить его за всю проделанную в этом году работу, преданность делу и достигнутые результаты. Это был профессиональный опыт, который заставил меня сильно вырасти как на корте, так и за его пределами.
Я желаю ему всего наилучшего в будущем и желаю ему большой удачи. Спасибо🙏», – написал Берреттини в сторис инстаграма.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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