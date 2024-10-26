Де Минаур о борьбе за попадание на итоговый: «Сейчас решающий момент. Каждый матч, каждое очко имеет значение»

Алекс де Минаур высказался о конкуренции за попадание на итоговый турнир ATP.

Австралиец идет девятым в чемпионской гонке, отставая от восьмого места на 165 очков. Сегодня он сыграет за выход в финал в Вене, тогда как идущий восьмым Андрей Рублев уже завершил выступление в Базеле.

«Сейчас решающий момент. Каждый матч, каждое очко имеет значение.

Я сделаю все возможное. В этом году я не играл достаточно много, выбывал [из-за травмы] на некоторое время. Так что я полон энергии и нацелен на борьбу. Хочу быть уверенным, что буду выкладываться по полной каждый раз, выходя на корт».