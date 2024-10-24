Бадоса об обвинениях в расизме: «Вся эта травля безумна и нелепа»

Паула Бадоса еще раз отреагировала на обвинения в расизме.

Напомним, две недели назад тренер Бадосы Пол Толедо выложил несколько фото из Пекина, в том числе фото, на котором испанка оттягивает веки палочками для еды. После этого в соцсетях Бадосу обвинили в расизме.

Вчера испанка прокомментировала новый пост тренера: «Спасибо, что на этот раз не выложил фото, из-за которого у меня будут неприятности». Это спровоцировало новую волну критики в ее адрес. Пользователи обвинили ее в том, что она шутит на тему расизма. Один из них написал, что она «худшая и глупейшая женщина в туре».

Бадоса ответила: «Вы знаете меня, чтобы говорить такое? Кем вы себя считаете, если судите меня, ничего обо мне не зная? Мне кажется, это больше говорит о том, какой человек вы, а не я. Если бы вы знали меня хотя бы на 1%, вы бы понимали, что я из тех, кто пытается найти юмор в негативе.

Потому что такие люди, как вы, приносят в этот мир слишком много негатива, и я пытаюсь изменить ситуацию. Потому что вся эта травля безумна и нелепа. Эта история закончилась, когда я извинилась и взяла на себя всю ответственность. Живите дальше. Боже мой.

Очень надоело видеть в этой соцсети постоянную ненависть и критику. Да, я ошиблась. Но после этого люди и болельщики в Китае потрясающе ко мне относились. Потому что они понимают, что люди могут ошибаться, но признают это и исправляются, чтобы в следующий раз поступить лучше и получить еще один шанс.

Мне очень больно, потому что я не такой человек, а незнакомые люди говорят обо мне подобное. Это просто ненормально и неприемлемо. Обычно я даже не обращаю на это внимания и не отвечаю. Но всему есть предел».

Сейчас Бадоса закрыла профиль в твиттере, его могут читать только одобренные пользователи.