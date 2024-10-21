0

Чемпионская гонка ATP. Пол обошел Димитрова и поднялся в топ-10

Томми Пол обошел Григора Димитрова и поднялся в топ-10 чемпионской гонки ATP.

PIF ATP Live Race To Turin

Положение на 21 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия)* 10330
2 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 6710
3 (3) Александр Зверев (Германия)* 6545
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 4820
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 4290
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 3910
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3845
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3620
9 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3355
10 (11) Томми Пол (США) 3135
11 (10) Григор Димитров (Болгария) 3100
12 (12) Стефанос Циципас (Греция) 2875
13 (13) Хуберт Хуркач (Польша) 2630
14 (14) Фрэнсис Тиафу (США) 2550
15 (15) Хольгер Руне (Дания) 2475
Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoГригор Димитров
logoATP Finals
logoТомми Пол
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Димитров о том, что может попасть на итоговый: «Я сделаю все возможное. Получится – отлично, нет – тоже»
15 октября, 11:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. Голубич встретится с Кристиан, Эрика Андреева, Шрамкова выбыли
28 минут назад
Дарья Касаткина: «Очень рада, что Мирра появилась в туре. Слава богу, что только сейчас, а не лет на пять раньше»
138 минут назад
Арина Соболенко: «№1... Посмотрим, на сколько в этот раз»
1сегодня, 08:47
Токио (WTA). Андрееску встретится с Ямагути, Грачева вышла во 2-й круг, Кудерметова, Фрех выбыли
3сегодня, 08:25
Рейтинг ATP. Хачанов вернулся в топ-25, Котов выпал из топ-70, Карацев – из топ-300
1сегодня, 08:23
Мирра о поражении от Касаткиной в финале Нинбо: «Поздравляю эту сучку, ты однозначно показала отличный теннис 🙄🥲»
14сегодня, 07:24Фото
Рейтинг WTA. Соболенко обошла Швентек и стала №1, Касаткина вернулась в топ-10, Мирра Андреева обновила личный рекорд
10сегодня, 06:49
Баутиста-Агут после победы на турнире в Антверпене:  «Я заслужил такую неделю»
4вчера, 20:27
Вим Фиссетт: «Возможно, Швентек – лучшая теннисистка всех времен»
29вчера, 20:04
Григор Димитров: «Три раза я почти завершил карьеру»
9вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51