Чемпионская гонка ATP. Пол обошел Димитрова и поднялся в топ-10
Томми Пол обошел Григора Димитрова и поднялся в топ-10 чемпионской гонки ATP.
Положение на 21 октября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)*
|10330
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6710
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)*
|6545
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|4820
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|4290
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|3910
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3845
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3620
|9 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3355
|10 (11)
|Томми Пол (США)
|3135
|11 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3100
|12 (12)
|Стефанос Циципас (Греция)
|2875
|13 (13)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2630
|14 (14)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2550
|15 (15)
|Хольгер Руне (Дания)
|2475
Опубликовала: Любовь Энина
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