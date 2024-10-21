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Рейтинг WTA. Соболенко обошла Швентек и стала №1, Касаткина вернулась в топ-10, Мирра Андреева обновила личный рекорд

Арина Соболенко обошла Игу Швентек и стала первой ракеткой мира. Для нее это девятая неделя в качестве №1.

Чемпионка турнира в Нинбо Дарья Касаткина вернулась в топ-10, финалистка Мирра Андреева обновила личный рекорд, став 17-й.

Камилла Рахимова также обновила лучший результат, став 61-й.

Чемпионка турнира в Осаке Сюзан Ламенс поднялась на 37 строчек.

PIF WTA Rankings

Положение на 21 октября 2024

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 9706
2 (1) Ига Швентек (Польша) 9665
3 (3) Коко Гауфф (США) 5963
4 (4) Джессика Пегула (США) 5785
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5471
6 (6) Жасмин Паолини (Италия) 5144
7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4480
8 (8) Эмма Наварро (США) 3698
9 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3500
10 (10) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 3194
11 (9) Даниэль Коллинс (США) 3176
12 (12) Анна Калинская (Россия) 2975
16 (16) Диана Шнайдер (Россия) 2585
17 (19) Мирра Андреева (Россия) 2578
23 (23) Людмила Самсонова (Россия) 2035
28 (27) Екатерина Александрова (Россия) 1848
30 (29) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1796
37 (37) Анастасия Потапова (Россия) 1482
53 (64) Клара Таусон (Дания) 1037
61 (65) Камилла Рахимова (Россия) 990
62 (63) Вероника Кудерметова (Россия) 988
65 (67) Эрика Андреева (Россия) 947
66 (51)  Тэйлор Таунсенд (США) 944
67 (54) Клара Бюрель (Франция) 930
85 (99) Анна Блинкова (Россия) 815
88 (125) Сюзан Ламенс (Нидерланды) 796
92 (102) Сонай Картал (Великобритания) 787
97 (82) Нурия Парризас Диас (Испания) 777
Опубликовала: Любовь Энина
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