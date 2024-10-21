Рейтинг WTA. Соболенко обошла Швентек и стала №1, Касаткина вернулась в топ-10, Мирра Андреева обновила личный рекорд

Арина Соболенко обошла Игу Швентек и стала первой ракеткой мира. Для нее это девятая неделя в качестве №1.

Чемпионка турнира в Нинбо Дарья Касаткина вернулась в топ-10, финалистка Мирра Андреева обновила личный рекорд, став 17-й.

Камилла Рахимова также обновила лучший результат, став 61-й.

Чемпионка турнира в Осаке Сюзан Ламенс поднялась на 37 строчек.

PIF WTA Rankings

Положение на 21 октября 2024