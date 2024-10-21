Рейтинг WTA. Соболенко обошла Швентек и стала №1, Касаткина вернулась в топ-10, Мирра Андреева обновила личный рекорд
Арина Соболенко обошла Игу Швентек и стала первой ракеткой мира. Для нее это девятая неделя в качестве №1.
Чемпионка турнира в Нинбо Дарья Касаткина вернулась в топ-10, финалистка Мирра Андреева обновила личный рекорд, став 17-й.
Камилла Рахимова также обновила лучший результат, став 61-й.
Чемпионка турнира в Осаке Сюзан Ламенс поднялась на 37 строчек.
Положение на 21 октября 2024
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9706
|2 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|9665
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|5963
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5785
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5471
|6 (6)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5144
|7 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4480
|8 (8)
|Эмма Наварро (США)
|3698
|9 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3500
|10 (10)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|3194
|11 (9)
|Даниэль Коллинс (США)
|3176
|12 (12)
|Анна Калинская (Россия)
|2975
|16 (16)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2585
|17 (19)
|Мирра Андреева (Россия)
|2578
|23 (23)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2035
|28 (27)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1848
|30 (29)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1796
|37 (37)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1482
|53 (64)
|Клара Таусон (Дания)
|1037
|61 (65)
|Камилла Рахимова (Россия)
|990
|62 (63)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|988
|65 (67)
|Эрика Андреева (Россия)
|947
|66 (51)
|Тэйлор Таунсенд (США)
|944
|67 (54)
|Клара Бюрель (Франция)
|930
|85 (99)
|Анна Блинкова (Россия)
|815
|88 (125)
|Сюзан Ламенс (Нидерланды)
|796
|92 (102)
|Сонай Картал (Великобритания)
|787
|97 (82)
|Нурия Парризас Диас (Испания)
|777
Опубликовала: Любовь Энина
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