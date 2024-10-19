Токио (WTA). Шнайдер сыграет с Кенин, Кудерметова – с Томовой, Касаткина и Калинская начнут со 2-го круга
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Токио, который начнется 21 октября.
Циньвэнь Чжэн (1), Беатрис Хаддад Майя (2), Дарья Касаткина (3) и Анна Калинская (4) начнут со второго круга.
Вероника Кудерметова поборется с Викторией Томовой и может выйти на Калинскую.
Диана Шнайдер (6) встретится с Софией Кенин (WC), Паула Бадоса (5) – с Кэти Болтер.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости