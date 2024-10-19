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Токио (WTA). Шнайдер сыграет с Кенин, Кудерметова – с Томовой, Касаткина и Калинская начнут со 2-го круга

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Токио, который начнется 21 октября.

Циньвэнь Чжэн (1), Беатрис Хаддад Майя (2), Дарья Касаткина (3) и Анна Калинская (4) начнут со второго круга.

Вероника Кудерметова поборется с Викторией Томовой и может выйти на Калинскую.

Диана Шнайдер (6) встретится с Софией Кенин (WC), Паула Бадоса (5) – с Кэти Болтер.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoWTA
logoRakuten Japan Open
logoВиктория Томова
logoБеатрис Хаддад Майя
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoДарья Касаткина
logoПаула Бадоса
logoСофия Кенин
logoКэти Болтер
logoЦиньвэнь Чжэн
logoДиана Шнайдер
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