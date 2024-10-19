Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Вавринка сыграет с Полом, Димитров – с Грикспором

Стэн Вавринка сыграет с Томми Полом за выход в финал турнира в Стокгольме.

Сетка здесь . BNP Paribas Nordic Open Стокгольм, Швеция 14 – 20 октября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Открытые корты, хард 1/2 финала