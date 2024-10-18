Осака (WTA). 1/2 финала. Парри сыграет с Ламенс, Ито – с Биррелл

Диан Парри сыграет с Сюзан Ламенс в полуфинале турнира в Осаке.

Сетка здесь . Kinoshita Group Japan Open Осака, Япония 14 октября – 20 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 080 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала