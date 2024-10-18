Вавринка в матче с Рублевым впервые за 14 месяцев обыграл соперника из топ-10
217-я ракетка мира Стэн Вавринка победил №7 Андрея Рублева в четвертьфинале в Стокгольме – 7:6(5), 7:6(5).
Швейцарец впервые с июля 2023-го вышел в полуфинал уровня ATP. Тогда он добрался до этой стадии в Умаге и в итоге стал финалистом.
Вавринка обыграл соперника из топ-10 впервые с августа 2023-го. Теперь его баланс против соперников такого уровня составляет 63:102.
Дальше он сыграет с Томми Полом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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