Сегодня день рождения Наоми Осаки
16 октября исполняется 27 лет Наоми Осаке.
Японка – четырехкратная чемпионка «Больших шлемов». На ее счету по две победы на Australian Open и US Open, а также титулы в Осаке, Пекине и Индиан-Уэллс. Кроме того, Осака была первой ракеткой мира на протяжении 25 недель.
С 2020-го по 2022-й Осака занимала первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. Только в 2022-м она заработала $51,1 млн, причем $50 млн из них – вне корта.
Летом 2023-го японка впервые стала мамой: у них с рэпером Cordae родилась дочь Шай. В январе она вернулась в тур и сейчас занимает 58-ю строчку рейтинга WTA.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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