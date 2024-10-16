Сегодня день рождения Наоми Осаки

16 октября исполняется 27 лет Наоми Осаке.

Японка – четырехкратная чемпионка «Больших шлемов». На ее счету по две победы на Australian Open и US Open, а также титулы в Осаке, Пекине и Индиан-Уэллс. Кроме того, Осака была первой ракеткой мира на протяжении 25 недель.

С 2020-го по 2022-й Осака занимала первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. Только в 2022-м она заработала $51,1 млн, причем $50 млн из них – вне корта.

Летом 2023-го японка впервые стала мамой: у них с рэпером Cordae родилась дочь Шай. В январе она вернулась в тур и сейчас занимает 58-ю строчку рейтинга WTA.