Имер – судье после спорного момента на матчболе Харри: «Если он коснулся сетки, у тебя будут проблемы»

Элиас Имер атаковал судью на вышке после поражения в первом круге в Стокгольме .

Он грубо обратился к Мануэлю Абсолю после спорного момента на матчболе Николаса Харри.

При счете 8:7 на тай-брейке чилиец завершил розыгрыш ударом с лета, но Имеру показалось, что соперник коснулся сетки до того, как мяч дважды отскочил от корта. Сначала Элиас пообщался с Харри, а затем подошел к арбитру.

Имер: Ты знаешь, что если он коснулся [сетки], у тебя будут проблемы. Ты знаешь!

Судья: Я уверен на 100%.

Имер: На 100%?

Судья: На 100%.

Имер: Ты рискуешь.

После этого игроки пожали друг другу руки, Харри победил со счетом 2:6, 6:4, 7:6(7).