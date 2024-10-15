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Муте о мячах: «Мы жалуемся на них каждую неделю. Кто отвечает за то, что эти мячи одобряют?»

Кортентен Муте раскритиковал мячи во время матча первого круга в Стокгольме .

Француз играет с Джакобом Фернли.

«Что это за мяч? Я бью по нему, и он умирает. С каких пор мячи Robin Soderling считаются теннисными?

Мы жалуемся на это каждую неделю. Кто отвечает за то, что эти мячи одобряют? Кто говорит «да» или «нет»?»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @josemorgado
logoATP
logoIntrum Stockholm Open
logoКорентен Муте
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