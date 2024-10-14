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Чемпионская гонка ATP. Джокович вышел на шестое место

Финалист «Мастерса» в Шанхае Новак Джокович вышел на шестое место гонки на итоговый турнир, обойдя Алекса де Минаура, Андрея Рублева и Каспера Рууда.

PIF ATP Live Race To Turin

Положение на 14 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия)* 10330
2 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 6710
3 (3) Александр Зверев (Германия)* 6215
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 4820
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 4290
6 (9) Новак Джокович (Сербия) 3910
7 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 3805
8 (7) Андрей Рублев (Россия) 3580
9 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3305
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 2935
11 (11) Томми Пол (США) 2885
12 (12) Стефанос Циципас (Греция) 2835
13 (13) Хуберт Хуркач (Польша) 2630
14 (14) Фрэнсис Тиафу (США) 2510
15 (15) Хольгер Руне (Дания) 2475
Опубликовала: Любовь Энина
logoНовак Джокович
logoATP
logoATP Finals
logoАндрей Рублев
logoАлекс де Минаур
logoКаспер Рууд
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