Медведев проводит 250-ю неделю в топ-10
Пятая ракетка мира Даниил начал 250-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP.
Медведев впервые поднялся в десятку 15 июля 2019-го. Он провел 228 недель из 250 (91%) в топ-5, включая 16 недель на первой строчке рейтинга.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tennis
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