Медведев проводит 250-ю неделю в топ-10

Пятая ракетка мира Даниил начал 250-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP .

Медведев впервые поднялся в десятку 15 июля 2019-го. Он провел 228 недель из 250 (91%) в топ-5, включая 16 недель на первой строчке рейтинга.