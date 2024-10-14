Рейтинг ATP. Фриц обошел Рублева, Хуркач выпал из топ-10, Махач дебютировал в топ-25
Тэйлор Фриц обошел Андрея Рублева и стал шестым в обновленном рейтинге ATP.
Прошлогодний чемпион Шанхая Хуберт Хуркач выпал из топ-10.
Положение на 14 октября 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11920
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|7120
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6795
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|6210
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5530
|6 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4415
|7 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4110
|8 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3885
|9 (11)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3610
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3580
|12 (8)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3060
|25 (33)
|Томаш Махач (Польша)
|1749
|26 (25)
|Карен Хачанов (Россия)
|1745
|51 (64)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|1022
|53 (66)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|987
|58 (61)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|908
|59 (56)
|Павел Котов (Россия)
|907
|92 (102)
|Денис Шаповалов (Канада)
|618
|101 (125)
|Люка Пуй (Франция)
|572
|139 (137)
|Аслан Карацев (Россия)
|425
Опубликовал: Кирилл Куценко
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