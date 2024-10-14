0

Рейтинг ATP. Фриц обошел Рублева, Хуркач выпал из топ-10, Махач дебютировал в топ-25

Тэйлор Фриц обошел Андрея Рублева и стал шестым в обновленном рейтинге ATP.

Прошлогодний чемпион Шанхая Хуберт Хуркач выпал из топ-10.

PIF ATP Rankings

Положение на 14 октября 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11920
2 (2) Александр Зверев (Германия) 7120
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 6795
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6210
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5530
6 (7) Тэйлор Фриц (США) 4415
7 (6) Андрей Рублев (Россия) 4110
8 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3885
9 (11) Алекс де Минаур (Австралия) 3610
10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3580
12 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3060
25 (33) Томаш Махач (Польша) 1749
26 (25) Карен Хачанов (Россия) 1745
51 (64) Якуб Меньшик (Чехия) 1022
53 (66) Давид Гоффен (Бельгия) 987
58 (61) Роман Сафиуллин (Россия) 908
59 (56) Павел Котов (Россия) 907
92 (102) Денис Шаповалов (Канада) 618
101 (125) Люка Пуй (Франция) 572
139 (137) Аслан Карацев (Россия) 425
Опубликовал: Кирилл Куценко
рейтинги
logoATP
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoХуберт Хуркач
logoТомаш Махач
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Осака (WTA). Кенин играет с Ито, Таусон вышла во 2-й круг
30 минут назад
Паолини и Наварро снялись с «пятисотника» в Нинбо, Касаткина и Хаддад Майя получили bye
43 минуты назад
Нинбо (WTA). 1-й круг. Путинцева играет с Доулхайд, Мирра Андреева встретится с Лепченко, Шнайдер – с Бадосой, Рахимова – с Сиюй Ван
145 минут назадLive
Алматы (ATP). 1-й круг. Джумхур поборется с Мартерером, Чорич – с Марожаном
сегодня, 05:59
Зендая о фильме «Претенденты»: «Некоторые игроки говорили мне: «Спасибо, что показала теннис сексуальным»
17вчера, 19:47
Джокович о том, чем игра Синнера похожа на его: «Всем. Он напоминает меня каждым ударом»
13вчера, 18:58
Кириос о возвращении: «Цель – выиграть «Большой шлем». Думаю, только это заставит людей заткнуться»
31вчера, 17:38
Федерер, Алькарас и Ферреро потренировались в Шанхае
13вчера, 16:40Фото
Соболенко о возможности стать №1: «Посмотрим после итогового турнира, буду ли я достаточно хороша, чтобы стать первой ракеткой мира»
12вчера, 15:44
Осака (WTA). Эрика Андреева встретится с Парри, Кудерметова – с Богдан, Андрееску – с Миннен
3вчера, 15:13
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58