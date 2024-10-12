Синнер о том, что станет первым итальянцем, закончившим сезон №1: «Рад быть в таком положении, но у нас есть много других хороших игроков»
Янник Синнер высказался о рейтинговых успехах.
– Вы первый итальянец, который закончит сезон первой ракеткой мира. Имеет ли это для вас какое-то особое значение?
– Не особо, потому что я всегда смотрю со своей стороны – что мне нужно сделать, чего пытаюсь достичь. Думаю, это очень здорово для Италии, потому что Италия – очень хорошая страна. У нас есть все, что нужно – прекрасная еда, горы, море, разные люди со всех уголков страны. Это в целом очень здорово.
Я горжусь, что я итальянец и могу отплатить чем-то болельщикам, которые дарят мне столько любви. Рад быть в таком положении.
Но есть не только я, но и много других замечательных игроков. В топ-100, топ-200 очень много классных итальянцев. Здорово, что теннис [в Италии] развивается, и надеюсь, что дальше будет только лучше.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Синнера
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