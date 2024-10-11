Джокович вышел в 78-й полуфинал «Мастерса» и обновил свой же рекорд
Четвертая ракетка мира Новак Джокович в Шанхае вышел в полуфинал, обыграв Якуба Меньшика – 6:7(4), 6:1, 6:4.
Серб 78-й раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.
37-летний Джокович стал третьим в списке самых возрастных полуфиналистов «Мастерса».
За место в финале он сыграет с Тэйлором Фрицем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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