Джокович вышел в 78-й полуфинал «Мастерса» и обновил свой же рекорд

Четвертая ракетка мира Новак Джокович в Шанхае вышел в полуфинал, обыграв Якуба Меньшика – 6:7(4), 6:1, 6:4.

Серб 78-й раз добрался до полуфинала на «Мастерсе». Он обновил свой же рекорд по этому показателю.

37-летний Джокович стал третьим в списке самых возрастных полуфиналистов «Мастерса».

За место в финале он сыграет с Тэйлором Фрицем .