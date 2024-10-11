Крейчикова на вопрос, как она взяла титул на «Уимблдоне»: «Я выиграла семь матчей подряд»

Барбора Крейчикова отреагировала на саркастичный твит об ее игре.

Один из болельщиков написал: «Как Крейчикова вообще выиграла «Уимблдон»?»

Она ответила: «Я выиграла семь матчей подряд. Как-то так🤗».

Добавим, что после US Open чешка выиграла только четыре матча (три из них на Олимпиаде).

Барбора Крейчикова – чемпионка «Уимблдона». Как мы дошли до жизни такой?

9 теннисисток брали больше одного «Шлема» за последние 10 лет. Крейчикова теперь с ними