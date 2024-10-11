Крейчикова на вопрос, как она взяла титул на «Уимблдоне»: «Я выиграла семь матчей подряд»
Барбора Крейчикова отреагировала на саркастичный твит об ее игре.
Один из болельщиков написал: «Как Крейчикова вообще выиграла «Уимблдон»?»
Она ответила: «Я выиграла семь матчей подряд. Как-то так🤗».
Добавим, что после US Open чешка выиграла только четыре матча (три из них на Олимпиаде).
Барбора Крейчикова – чемпионка «Уимблдона». Как мы дошли до жизни такой?
9 теннисисток брали больше одного «Шлема» за последние 10 лет. Крейчикова теперь с ними
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BKrejcikova
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