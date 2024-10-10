У Медведева с Синнером грустно – боль в плече, 7-е поражение в 8 матчах

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев восьмой раз за последние 13 месяцев сыграл с первой ракеткой мира Янником Синнером . И седьмой раз проиграл – 1:6, 4:6. Теперь у них в личных встречах равенство – 7:7, хотя Даниил начинал с 6:0.

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«Было ощущение, что у него небольшие проблемы с плечом. Он не мог бить с форхенда так, как хотел. Надеюсь, он как можно быстрее восстановится», – так Синнер описал игру Медведева в шанхайском матче.

Плечо у Даниила заболело в среду в матче со Стефаносом Циципасом. Тогда он сказал физиотерапевту, что его дернул.

На матч с Синнером россиянин вышел с тейпом, а по ходу матча тоже вызывал физио – и во время медперерыва сидел с очень грустным видом. Плечо его явно беспокоило.

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Возможно, причина повреждения в ненавистных Медведеву мячах , которые он ругает по ходу китайской серии. Даниил объяснял, что с такими мячами ему нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы разгонять мяч. А дополнительное усилие – это дополнительная нагрузка, к которой плечи, локти и запястья могут быть не готовы.

Когда Медведев жаловался на мячи, он упомянул, что в туре есть два игрока, которым хватает мощи, чтобы их разгонять – это Карлос Алькарас и как раз Синнер.

И в матче было очень четко видно, что итальянец играет в зоне комфорта, а Медведеву приходилось из нее выпрыгивать. Ему бы и так пришлось это делать – против Синнера он последнее время всегда играет сверхагрессивно. Но с шанхайскими мячами это становилось еще тяжелее.

И исполнение очень сильно подкачало – 19 невынужденных ошибок при всего 10 виннерсах. У Даниила мало что получалось на приеме – до первого и единственного за матч брейк-пойнта он дошел только в последнем гейме после двух подряд ошибок Синнера. А еще Медведев слишком часто подавал вторым мячом – и очень редко на нем что-то выигрывал (всего в 22% случаев).

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Синнер пятый раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса» – и теперь, скорее всего, сыграет с Карлосом Алькарасом. Если тот победит Якуба Меньшика.

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

Фото: Gettyimages.ru /Lintao Zhang, Zhe Ji