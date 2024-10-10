Ван Синьюй второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Обе победы – над Пегулой

51-я ракетка мира Ван Синьюй обыграла №3 Джессику Пегулу в третьем круге в Ухане – 6:3, 7:5.

Для Ван Синьюй это вторая победа над соперницей из топ-10 при семи поражениях. Первая была на «Уимблдоне »-2024 тоже над Пегулой.

23-летняя китаянка впервые вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000. Она вторая теннисистка из Китая в 1/4 этого турнира с момента его появления в 2014-м. Первой стала Ван Цян в 2018-м.

По итогам турнира она вернется в топ-50.

Теперь Ван Синьюй поборется с Екатериной Александрой . Счет в личных встречах 1:1, оба матча прошли в 2023-м.