Джокович перед матчем с Меньшиком: «Я всегда верил, что у него достаточный потенциал, чтобы стать одним из лучших в мире, и сейчас он на пути к этому»

Новак Джокович поделился ожиданиями от 1/4 финала в Шанхае против Якуба Меньшика.

37-летний серб впервые сыграет с 19-летним чехом.

«Он молодой игрок, который набирает обороты. Я слежу за ним с тех пор, как он играл в финале юниорского Australian Open – три года назад или около того.

Пару раз у нас были совместные тренировочные недели в Белграде, а еще он приезжал к нам на грунтовый турнир Serbia Open.

Я следил за его развитием, старался помогать советом – в том числе и его родителям, они замечательные люди. Так что я очень рад за него, он так хорошо выступает. Я всегда верил, что у него есть достаточный потенциал, чтобы стать одним из лучших в мире, и сейчас он на пути к этому.

Он высокий, у него сильная подача и сбалансированная игра. Он хорошо защищается и двигается по корту для человека его роста. А его физио – Саша – работал в моем теннисном центре, так что у нас много пересечений.

На корте, конечно, будет другая история – мы оба хотим победить, это наша первая встреча. Точно будет интересно, но вне корта у нас прекрасные отношения».