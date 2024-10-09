Джокович перед матчем с Меньшиком: «Я всегда верил, что у него достаточный потенциал, чтобы стать одним из лучших в мире, и сейчас он на пути к этому»
37-летний серб впервые сыграет с 19-летним чехом.
«Он молодой игрок, который набирает обороты. Я слежу за ним с тех пор, как он играл в финале юниорского Australian Open – три года назад или около того.
Пару раз у нас были совместные тренировочные недели в Белграде, а еще он приезжал к нам на грунтовый турнир Serbia Open.
Я следил за его развитием, старался помогать советом – в том числе и его родителям, они замечательные люди. Так что я очень рад за него, он так хорошо выступает. Я всегда верил, что у него есть достаточный потенциал, чтобы стать одним из лучших в мире, и сейчас он на пути к этому.
Он высокий, у него сильная подача и сбалансированная игра. Он хорошо защищается и двигается по корту для человека его роста. А его физио – Саша – работал в моем теннисном центре, так что у нас много пересечений.
На корте, конечно, будет другая история – мы оба хотим победить, это наша первая встреча. Точно будет интересно, но вне корта у нас прекрасные отношения».
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