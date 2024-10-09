Синнер дошел минимум до четвертьфинала на каждом турнире в сезоне
Янник Синнер обыграл Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае – 6:4, 7:6(1).
Для итальянца это 62-я победа в сезоне. Его баланс в 2024-м – 62:6 (на харде – 42:3). Он дошел до четвертьфинала на всех 14 турнирах в сезоне.
Дальше Медведев поборется с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
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