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Тиафу перед матчем с Сафиуллиным: «Он темная лошадка, может обыграть многих»

Фрэнсис Тиафу поделился ожиданиями от матча против Романа Сафиуллина.

«Безусловно, он сильный соперник. Он темная лошадка. Он может обыграть многих, дошел до четвертьфинала на «Уимблдоне». Он хороший игрок. Конечно, в этом сезоне у него были не только успехи, но и неудачи, но у него большой потенциал. Он здорово играл по юниорам. У него хорошая подача, он хорошо двигается. В прошлом году он обыграл Зверева. У него большой потенциал, так что с ним будет непросто.

Сейчас меня волнует только восстановление, нужно хорошо отдохнуть, понять, буду ли я играть завтра. Я просто рад, что выиграл первый матч».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Тиафу
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