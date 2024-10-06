Паолини и Эррани выиграли парный турнир в Пекине
Жасмин Паолини и Сара Эррани стали чемпионками парного разряда WTA 1000 в Пекине
В финале они обыграли Веронику Кудерметову и Хаоцзинь Чжань – 6:4, 6:4.
Это четвертый совместный титул и второй «тысячник» итальянок в этом сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
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