Мирра Андреева о мужском финале Пекина: «Хочу, чтобы выиграл Алькарас»

Мирра Андреева болеет за Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине.

Испанец борется с Янником Синнером за титул China Open (6:7(6), 3:4, идет второй сет).

– Мужской финал сейчас будешь смотреть?

– У меня тренер сейчас пойдет смотреть, а мне надо свою рутину сначала сделать – физио, покушать. Если после этого они еще будут играть, может быть, схожу на пару геймов. Все равно, конечно, интересно у них противостояние. Но если не получится, то ничего страшного. Я, скорее всего, может, потом в записи посмотрю. Я люблю теннис смотреть.

– За кого болеешь?

– Я, наверное, хочу, чтобы... Не знаю, мне нравится, как играет Алькарас, да и очень нравится, как они оба играют. Но, наверное, все-таки хочу, чтобы Алькарас выиграл, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.