Мирра Андреева о мужском финале Пекина: «Хочу, чтобы выиграл Алькарас»
Мирра Андреева болеет за Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине.
Испанец борется с Янником Синнером за титул China Open (6:7(6), 3:4, идет второй сет).
– Мужской финал сейчас будешь смотреть?
– У меня тренер сейчас пойдет смотреть, а мне надо свою рутину сначала сделать – физио, покушать. Если после этого они еще будут играть, может быть, схожу на пару геймов. Все равно, конечно, интересно у них противостояние. Но если не получится, то ничего страшного. Я, скорее всего, может, потом в записи посмотрю. Я люблю теннис смотреть.
– За кого болеешь?
– Я, наверное, хочу, чтобы... Не знаю, мне нравится, как играет Алькарас, да и очень нравится, как они оба играют. Но, наверное, все-таки хочу, чтобы Алькарас выиграл, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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