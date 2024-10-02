Мирра Андреева повторила рекорд Шараповой в Пекине
Мирра Андреева, в Пекине обыгравшая Магду Линетт (6:1, 6:3), стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток в истории турнира.
Россиянке сейчас 17 лет и 156 дней. Она повторила достижение Марии Шараповой, которой было ровно столько же в 2004 году. Тогда Шарапова дошла до полуфинала China Open, где уступила Светлане Кузнецовой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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