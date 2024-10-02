Мирра Андреева повторила рекорд Шараповой в Пекине

Мирра Андреева , в Пекине обыгравшая Магду Линетт (6:1, 6:3), стала одной из двух самых молодых четвертьфиналисток в истории турнира.

Россиянке сейчас 17 лет и 156 дней. Она повторила достижение Марии Шараповой , которой было ровно столько же в 2004 году. Тогда Шарапова дошла до полуфинала China Open, где уступила Светлане Кузнецовой .