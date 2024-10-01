Чжан Шуай, прервавшая серию из 24 поражений: «Я очень благодарна за поддержку. Если бы кто-то сказал мне, что пора на пенсию, я бы, наверное, уже ушла»

Чжан Шуай рассказала, с каким настроем приехала на турнир в Пекине.

На прошлой неделе она прервала серию из 24 поражений и обыграла восьмую ракетку миру Эмму Наварро.

– Рассказывая о своем возвращении, вы упомянули восемь турниров по защищенному рейтингу и две wild card. Была вероятность, что на этом ваша карьера в одиночке может закончиться? Теперь, когда вы приближаетесь к возвращению в топ-120, 130, изменятся ли ваши планы на следующий год?

– У меня оставалась возможность заявиться по защищенному рейтингу на еще один турнир. Мой тренер запросил у China Open wild card. Это значит, что одно выступление по защищенному рейтингу еще осталось. Так что использую его в Ухане. У меня не так много шансов. Перед Пекином я думала: осталось всего два турнира. Я не супертеннисистка, у меня 24 поражения.

Как за два турнира вернуться на свой уровень? Но многие мои друзья по туру – игроки, тренеры – ежедневно говорили мне, что я по-прежнему на топ-уровне. Но я стояла 600-й. Откуда взяться вере в себя? Я вернулась еще семь месяцев назад. Я сыграла не так много одиночных матчей. Как поверить в себя, если ты стоишь 600-й, а тебе говорят, что ты по-прежнему топ?

Каждый день, когда я просыпаюсь, я стараюсь пораньше прийти на корты. Я могу поиграть чуть дольше, потренироваться на основных кортах. На US Open, на любом турнире я всегда стараюсь первой прийти на корты. Я упорно работаю, потому что у меня есть мечта, но ощущение, что я от нее очень далеко.

Не знаю. Иногда после тренировки, после одиночных матчей, после поражений мне грустно. Но на следующий день я снова иду на корт, снова, снова, каждый день. Я верю, что благодаря упорной работе придут хорошие результаты. Но иногда я теряю эту веру, потому что результатов все нет.

Но мой тренер сказал, что он в меня верит. Он сказал: «Если ты выиграешь один матч, то сможешь и дальше выигрывать много матчей, как в 2016-м».

Перед первой победой на «Большом шлеме», перед Australian Open, он часто говорил мне: «Да, ты каждый раз проигрываешь в первом круге, но однажды, когда ты выиграешь первый матч, ты выиграешь много матчей». Мне кажется, это мне очень помогает.

Если бы кто-то сказал мне, что пора на пенсию, я бы, наверное, уже ушла. Я очень благодарна всем, кто всегда позитивно настроен, кто всегда говорит мне: «Ты справишься, поверь в себя, поверь мне, ты такая молодец». Я начинаю думать: «Правда?».

И теперь я действительно верю в себя и верю всем, кто говорит мне, что я молодец.