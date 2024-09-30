Дрэйпер снялся с «Мастерса» в Шанхае

Джек Дрэйпер пропустит «Мастерс» в Шанхае, который начнется 2 октября.

Его место в сетке займет лаки-лузер.

Вчера Дрэйпер не доиграл четвертьфинал в Токио против Юго Эмбера из-за травмы мышц живота.