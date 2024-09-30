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  • Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Синнером, Рублев – с Джоковичем, Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Бублика
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Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Синнером, Рублев – с Джоковичем, Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Бублика

Стала известна сетка «Мастерса» в Шанхае.

Янник Синнер получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Таро Даниэлем.

В одну четверть с ним попали чемпион-2019 Даниил Медведев (5) и Стефанос Циципас (10).

Во второй четверти сетки оказались Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (8) и Томми Пол (11).

В третью четверть попали четырехкратный чемпион Новак Джокович (4), прошлогодний финалист Андрей Рублев (6) и Григор Димитров (9).

Там же Роман Сафиуллин сыграет с кем-то из квалификации, а в случае победы выйдет на Александра Бублика (23). Стэн Вавринка (WC) поборется с Джованни Мпетши-Перрикаром.

Карен Хачанов (24) в нижней четверти сетки встретится с Маркосом Гироном или квалифаером, а Александр Зверев (2) – с победителем матча двух квалифаеров.

Тэйлор Фриц (7) сыграет с Александром Ковачевичем или квалифаером, Хольгер Руне (12) – с Маттео Берреттини или Кристофером О’Коннеллом.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoНовак Джокович
logoATP
logoСтэн Вавринка
logoГригор Димитров
logoShanghai Rolex Masters
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoРоман Сафиуллин
logoТомми Пол
logoДаниил Медведев
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoМаттео Берреттини
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoХольгер Руне
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