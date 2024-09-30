Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Синнером, Рублев – с Джоковичем, Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Бублика
Янник Синнер получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Таро Даниэлем.
В одну четверть с ним попали чемпион-2019 Даниил Медведев (5) и Стефанос Циципас (10).
Во второй четверти сетки оказались Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (8) и Томми Пол (11).
В третью четверть попали четырехкратный чемпион Новак Джокович (4), прошлогодний финалист Андрей Рублев (6) и Григор Димитров (9).
Там же Роман Сафиуллин сыграет с кем-то из квалификации, а в случае победы выйдет на Александра Бублика (23). Стэн Вавринка (WC) поборется с Джованни Мпетши-Перрикаром.
Карен Хачанов (24) в нижней четверти сетки встретится с Маркосом Гироном или квалифаером, а Александр Зверев (2) – с победителем матча двух квалифаеров.
Тэйлор Фриц (7) сыграет с Александром Ковачевичем или квалифаером, Хольгер Руне (12) – с Маттео Берреттини или Кристофером О’Коннеллом.
Полностью сетка здесь.
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