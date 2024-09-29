Циципас опубликовал пост с критикой расписания, сгенерированный искусственным интеллектом, а затем его удалил
Стефанос Циципас опубликовал пост в твиттере, в котором критиковал расписание теннисных туров. Он предложил сократить число турниров и каждый год играть их на одном континенте, а также использовать искусственный интеллект, чтобы предотвращать травмы.
Позже пользователь твиттера заметил, что ChatGPT написал точно такой же текст в ответ на запрос о подробном посте для социальных сетей про баланс между теннисным долголетием и традициями. Программы для выявления искусственного интеллекта показали, что текст вероятнее всего сгенерирован.
Позже грек удалил этот текст.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Zwxsh
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