Циципас опубликовал пост с критикой расписания, сгенерированный искусственным интеллектом, а затем его удалил

Стефанос Циципас опубликовал пост в твиттере, в котором критиковал расписание теннисных туров. Он предложил сократить число турниров и каждый год играть их на одном континенте, а также использовать искусственный интеллект, чтобы предотвращать травмы.

Позже пользователь твиттера заметил, что ChatGPT написал точно такой же текст в ответ на запрос о подробном посте для социальных сетей про баланс между теннисным долголетием и традициями. Программы для выявления искусственного интеллекта показали, что текст вероятнее всего сгенерирован.

Позже грек удалил этот текст.