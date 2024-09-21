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Борг о Циципасе: «Он должен выигрывать титулы «Большого шлема»

Бьорн Борг рассказал об уровне игры Стефаноса Циципаса.

«Здорово видеть, как он хорошо играет. А для него это хорошо с ментальной точки зрения. Он должен выигрывать титулы «Большого шлема», он соответствует по уровню тенниса. Но это еще и вопрос того, как ты чувствуешь себя психологически».

Борг также ответил на вопрос, мог бы ли он тренировать грека: «У меня семья, дети, собаки, и я доволен этим».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoATP
logoБьорн Борг
logoКубок Лэйвера
logoСтефанос Циципас
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