Борг о Циципасе: «Он должен выигрывать титулы «Большого шлема»

Бьорн Борг рассказал об уровне игры Стефаноса Циципаса.

«Здорово видеть, как он хорошо играет. А для него это хорошо с ментальной точки зрения. Он должен выигрывать титулы «Большого шлема», он соответствует по уровню тенниса. Но это еще и вопрос того, как ты чувствуешь себя психологически».

Борг также ответил на вопрос , мог бы ли он тренировать грека: «У меня семья, дети, собаки, и я доволен этим».