Борг о Циципасе: «Он должен выигрывать титулы «Большого шлема»
Бьорн Борг рассказал об уровне игры Стефаноса Циципаса.
«Здорово видеть, как он хорошо играет. А для него это хорошо с ментальной точки зрения. Он должен выигрывать титулы «Большого шлема», он соответствует по уровню тенниса. Но это еще и вопрос того, как ты чувствуешь себя психологически».
Борг также ответил на вопрос, мог бы ли он тренировать грека: «У меня семья, дети, собаки, и я доволен этим».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
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